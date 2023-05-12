İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkentte sağanak yağış

Başkentte sağanak yağış
Başkentte sağanak yağış

Başkentte etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle yollar sular altında kalırken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Başkentte sağanak yağış - Tıkla İzle

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran dolu ve sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şehrin belirli noktalarında araçlar yollarda güçlükle ilerlerken, meydana gelen kazalar ise trafiği durma noktasına getirdi. Belirli noktalarda etkisini arttıran dolu yağışı da sokakları beyaza bürüdü.

Gökşen Efe

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.