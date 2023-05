Başkent'te sağanak yağış: Yenişehir Pazarı önü sular altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok bölgede etkisini gösteren yağış nedeniyle yollar adeta göle dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Çankaya ilçesine bağlı Yenişehir pazarının önünde de logarların suyun çekmemesi üzerine yollar sular altında kaldı. Çevredeki esnaflar iş yerlerine zarar gelmemesi adına sular altında kalan yollarda yoğun yağmura rağmen araçların geçmesine engel olmaya çalıştı.

“Her seferinde Belediyeye yaptırdık ama dere çekmiyor suyu”

Bölgede esnaf olduğunu belirten Raşit Karakoç, her yağmurda korku yaşadıklarını belirterek, “35 senedir buradayım her seferinde Belediyeye yaptırdık ama dere çekmiyor suyu. Az bir yağmur yağdığında sular kalıyor. İkinci bir metro var Sıhhiye'de o metro dere yatağını daraltıyor. Logarları ben açmasam her yeri su alıyor. Belediye geliyor ama onlar da yetersiz kalıyor” ifadelerine yer verdi.

Kemal Diri - Gazi Taş

