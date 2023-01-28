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Başkentte sahte kargoculara paket operasyonu: 5 gözaltı

Başkentte sahte kargoculara paket operasyonu: 5 gözaltı
Başkentte sahte kargoculara paket operasyonu: 5 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kargocu kılığında kargo paketi gönderildiği izlenimi vererek evrak imzalatan 5 şahıs gözaltına alındı.

Başkentte sahte kargoculara paket operasyonu: 5 gözaltı - Tıkla İzle

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurların ikametlerine ya da iş yerlerine kargocu kılığında giderek kargo paketi gönderildiği izlenimi veren ve mağdurların evraka imza atmalarını sağladığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından evrakların altına senet koyarak “pencere” ya da “kes-yapıştır” yöntemiyle sahte senet düzenlediklerine dair yapılan bulgular üzerine; 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu “nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.

Evren Doğru - Berkay Hasan Karayakas

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