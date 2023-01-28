Başkentte sahte kargoculara paket operasyonu: 5 gözaltı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurların ikametlerine ya da iş yerlerine kargocu kılığında giderek kargo paketi gönderildiği izlenimi veren ve mağdurların evraka imza atmalarını sağladığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından evrakların altına senet koyarak “pencere” ya da “kes-yapıştır” yöntemiyle sahte senet düzenlediklerine dair yapılan bulgular üzerine; 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu “nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.

Evren Doğru - Berkay Hasan Karayakas

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