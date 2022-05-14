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Başkent'te sebze deposuna giren hırsızın rahat tavırları pes dedirtti

Başkent'te sebze deposuna giren hırsızın rahat tavırları pes dedirtti
Başkent'te sebze deposuna giren hırsızın rahat tavırları pes dedirtti

Başkent'te bir sebze deposuna giren hırsızın depo içerisindeki rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı.

Başkent'te sebze deposuna giren hırsızın rahat tavırları pes dedirtti - Tıkla İzle

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan iş merkezindeki sebze deposunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 8 Mayıs'ta iş merkezinde kimsenin bulunmadığı sırada rahat tavırlarla deponun kapısını kıran hırsız içeriye girdi. Hırsızın depodan yaklaşık 3 bin TL'lik malzeme çaldığı öğrenilirken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızın rahat tavırları ise görenlere pes dedirtti.

Hırsızın tatil gününde dükkana girdiğini belirten depo çalışanı Asuman Ülgen, “Olay, pazar günü saat 9 sıralarında yaşandı. Dükkanın kapısının camını kırarak içerdeki meyve ve sebzeleri çalmış. Kapının önündeki ticari aracın kapısını açıp demir çubuk almış, onunla kapı açmaya çalışmış” dedi.

Oğuzhan Halil Özbek - İbrahim Çakmak

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