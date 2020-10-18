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Başkent'te şiddetli fırtına binaların çatısını uçurdu

Başkent'te şiddetli fırtına binaların çatısını uçurdu
Başkent'te şiddetli fırtına binaların çatısını uçurdu

Başkent’te akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına sebebiyle 2 binanın çatısı uçtu. Binaların açık otoparkında bulunan 4 araç ise zarar gördü.

Başkent’te şiddetli fırtına binaların çatısını uçurdu - Tıkla İzle

Ankara'da akşam 18.00 sıralarında başlayan kuvvetli fırtına ve yoğun yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde yer alan 2 binanın çatısı ise kuvvetli rüzgarın etkisi ile uçarak aşağıda yer alan 4 otomobile hasar verdi. İtfaiye ve Mamak Belediyesi ekiplerince çatıya ait parçaları kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan kentte aniden bastıran yağış yer yer su birikintilerine ve ağaçların kopmasına neden oldu. Kentte yoğun efor sarf eden İtfaiye ekipleri de bu alanda çalışmalarını sürdürdü.

Utku Şimşek - Erdinç Türkcan
 

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