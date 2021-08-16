Başkent'te sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyon: 18 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 09 - 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonda 18 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, gerçekleşen operasyonlarda; 1 milyon 478 bin 200 adet boş makaron, 74 bin 150 adet dolu makaron, 3 bin 675 kilogram tütün, 747 adet muhtelif eşya, 647 adet cinsel uyarıcı ürün, 154 paket kaçak sigara, 69 adet cep telefonu, 46 litre sahte alkollü içki, 1 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ele geçirildiği bildirildi.

Ali Nargüner



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