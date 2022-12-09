Başkent'te silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Ankara'ya getirilen silahları satarak haksız kazanç elde eden iki ayrı grup tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 iş yeri ve 5 ikamete yapılan operasyonda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 1 milyon Türk lirası değerinde çeşitli markalarda 21 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet pompalı tüfek ve tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Yunus Emre Aytekin



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.