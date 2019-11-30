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Başkent'te sır dolu cinayet

Başkent'te sır dolu cinayet
Başkent'te sır dolu cinayet

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde silah sesleri duyulan boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

Başkent’te sır dolu cinayet - Tıkla İzle

Olay, gece yarısı Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yakacık Semtine bağlı Kuzey Yıldızı Mahallesi 3610. Cadde üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan boş arazide 3 el silah sesi duyuldu. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, 55 yaşındaki İzzet Kaplan'ı boş arazide kanlar içerisinde yatarken buldu.

 

Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Katil kaçtı

İzzet Kaplan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken cinayet şüphelisi için yakalama çalışması başlatıldı. Kaplan'ı öldürerek kaçan katil zanlısının kimliği henüz tespit edilemedi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Muhammet Mücahit Dereli
 

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