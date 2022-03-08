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Başkentte sıvı yağ denetimi

Başkentte sıvı yağ denetimi
Başkentte sıvı yağ denetimi

Ankara'nın Sincan ilçesinde, belediye zabıta ekipleri marketlerde sıvı yağ denetiminde bulundu.

Başkentte sıvı yağ denetimi - Tıkla İzle

Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri, satışa sunulmayan ürünlere yönelik denetimler yaptı. BİM Market'in şubelerinde yapılan denetimlerde raflarda 1 litrelik yağlar bulunurken, depolarda 5 litrelik yağların bulunduğu tespit edildi.

Denetimler sonrası açıklama yapan Sincan Zabıta Müdür Yardımcısı Lütfi Taşdemir, sıvı yağların satışa verilmemesine yönelik şikayetler üzerine denetimler yaptıklarını belirterek, "Sincan'daki marketlerde depolardaki yağları kontrol ettik. Depolarda yağ vardı. 5 litrelik yağları satışa sunmadıkları için yasal işlem yaptı. Vatandaşlarımız huzur içinde alışveriş yapabilir. Konunun takipçisiyiz" dedi.

Depolardaki yağları satışa sunmayan marketlere yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Gökşen Efe
 

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