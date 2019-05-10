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Başkent'te şüpheli valiz alarmı

Başkent'te şüpheli valiz alarmı
Başkent'te şüpheli valiz alarmı

Başkent'te kaldırıma bırakılan valiz, emniyet güçlerini alarma geçirdi.

Başkent’te şüpheli valiz alarmı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Kızılay'da Mithatpaşa Caddesi ile Kızılırmak Caddesi'nin kesiştiği kavşakta kaldırım üzerinde sahipsiz bir bavul olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Valizin olduğu yere intikal eden emniyet güçleri, güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı koruyucu kıyafetini giyerek gerekli incelemeleri yaptıktan sonra valiz fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan valizin boş olduğu anlaşıldı.  

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