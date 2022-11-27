Başkentte taksi durağına silahlı saldırı

Olay Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Tandoğan mahallesinde meydana geldi. Zeki Uğur Caddesi'nde bulunan Konak Taksi Durağı'na sabah saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıya uğrayan durak çalışanlarının güvenlik birimlerine haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayı anlatan durak çalışanı ise “Olay 4.00-4.30 civarında gerçekleşmiş, dört el havaya ateş ediliyor. Bir tanesi durağa denk geliyor. İki tanesi Türk Kızılay'ın camına denk geliyor, park halinde aracın camını patlatıyor. Olay bundan ibaret. Polisler geliyor inceleme altına alınıyor” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Gökşen Efe



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