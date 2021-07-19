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Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara-Eskişehir Karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Eskişehir yolu Temelli mevkiinde S.K. (30), yönetimindeki 77 BB 281 plakalı otomobille seyir halindeyken, önüne aniden çıkan köpeğe çarptı.

Sürücü köpeğe çarpmasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek Ankara - Eskişehir istikametine seyreden sürücü B.Y. sevk ve idaresindeki 26 GR 532 plakalı çekiciye çarptı. 77 BB 281 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hasret Kütük (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü S.K. ve yolcu Z.K. (5) yaralı olarak 112 unsurlarınca Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Gökşen Efe
 

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