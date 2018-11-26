Başkent'te trafik kazası; 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza saat 23.30 sularında Altındağ Ziraat Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih Caddesi Dışkapı istikametinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 JPN 29 plakalı otomobile önünde seyir halinde olan Mustafa Teke (18) idaresindeki 06 JPN 29 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu 06 TJB 60 plakalı otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen sürücü ile yanında ki kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.