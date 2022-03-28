Başkentte tütün ve alkol kaçakçılarına operasyon: 29 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 21-27 Mart tarihlerinde operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlar çerçevesinde 29 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan aramalarda 4 milyon adet boş makaron, 23 bin 352 adet elektronik/muhtelif eşya, 4 bin 891 adet cinsel içerikli ilaç, 930 adet sahte bandrol, 500 paket kaçak sigara, 230 adet sahte etiket, 198 kilogram tütün, 142 adet tütün ambalajı, 3 adet cep telefonu, 1 adet elektrikli paket ısıtıcı ele geçirildiği öğrenildi.

Oğuzhan Halil Özbek - Ali Nargüner

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