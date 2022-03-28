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Başkentte tütün ve alkol kaçakçılarına operasyon: 29 gözaltı

Başkentte tütün ve alkol kaçakçılarına operasyon: 29 gözaltı
Başkentte tütün ve alkol kaçakçılarına operasyon: 29 gözaltı

Ankara’da sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alınırken çok sayıda makaron ve sahte alkollü içki ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 21-27 Mart tarihlerinde operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlar çerçevesinde 29 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan aramalarda 4 milyon adet boş makaron, 23 bin 352 adet elektronik/muhtelif eşya, 4 bin 891 adet cinsel içerikli ilaç, 930 adet sahte bandrol, 500 paket kaçak sigara, 230 adet sahte etiket, 198 kilogram tütün, 142 adet tütün ambalajı, 3 adet cep telefonu, 1 adet elektrikli paket ısıtıcı ele geçirildiği öğrenildi.

Oğuzhan Halil Özbek - Ali Nargüner

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