Başkentte üç aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

Kaza, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 06 HUZ 65 plakalı otomobilin sürücüsü aracıyla şeridini değiştirmeye çalışırken Orhan A. kontrolündeki 06 CID 858 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilip sürüklenmeye başlayan motosiklet başka bir araca çarparak durabildi. Kazanın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda, herhangi bir can kaybı meydana gelmezken, motosiklet sürücüsü Orhan A. hafif yaralandı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisinin devamı için hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anına şahit olan bir çevre sakini ise olayda otomobil sürücüsünün kusurlu olduğunu ileri sürerek, “Motosikletli arkadaşımız yolunda giderken, sağ şeritten aynasına bakmadan çıkan sürücü motosikletliye çarpıyor. Motosiklet yan devrilip kayarken, karşı şeritteki araca da çarpıp düşüyor. Motorcunun sağlık durumunun iyi olduğu söyleniyor. Sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

Gökşen Efe - Ali Nargüner