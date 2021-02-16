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Başkent'te vatandaşlar kar yağışının tadını poşetlerle kayarak çıkardı

Başkent'te vatandaşlar kar yağışının tadını poşetlerle kayarak çıkardı
Başkent'te vatandaşlar kar yağışının tadını poşetlerle kayarak çıkardı

Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı, cadde ve sokaklar beyaza bürünürken vatandaşlar yağışın tadını poşetlerle kayarak çıkardı.

Başkent'te vatandaşlar kar yağışının tadını poşetlerle kayarak çıkardı - Tıkla İzle

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı, cadde ve sokaklar beyaza bürünürken vatandaşlar yağışın tadını çıkardı. Şehrin ana yollarında trafik yoğunluğu yaşanırken bir çok araç yollarda kaldı.
Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, poşetlerle kayarak doyasıya eğlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde ise sokakta kartopu oynamaya devam eden çocuklar, polis ekiplerce uyarıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor.

Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli
 

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