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Başkentte yabancı uyruklu 23 DEAŞ'lıya gözaltı

Başkentte yabancı uyruklu 23 DEAŞ'lıya gözaltı
Başkentte yabancı uyruklu 23 DEAŞ'lıya gözaltı

Ankara’da terör örgütü DEAŞ’ta faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerindeki örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 30 kişiden 23’ü gerçekleştiren eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Başkentte yabancı uyruklu 23 DEAŞ’lıya gözaltı - Tıkla İzle

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla irtibatı olan yabancı uyruklu 30 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 23 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 7 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, yakalanan şüphelilerin bazılarının çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda örgüt adına eylemlerde bulunma üzere gönüllü oldukları öğrenildi.

Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek
 

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