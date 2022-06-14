Başkent'te yağış yine kendini gösterdi

Ankara'da bir haftadır etkili olan sağanak yağış öğle saatlerinde tekrar kendini gösterdi. Sağanak yağış nedeniyle Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde yollar su altında kaldı. Özellikle Ankara, Bağlıca ve İnönü Bulvarı'nda sürücüler zor anlar yaşadı.

Dükkanlar sular altında kaldı

Başkentte sağanak yağmur yağışı sonrası birçok dükkanı su bastı. İşyeri sahipleri suyu tahliye etmeye çalışırken zor anlar yaşadı.

Etimesgut ilçesinde bulunan bir iş hanını hem yolda biriken yağmur suyu hem de taşan lağım suyu bodrum katları basarken büyük maddi hasara yol açtı.

Su birikintisini temizlemeye çalışan iş yeri çalışanları ise zor anlar yaşadı.

İş yerinin daha öncede su baskını yaşadığını dile getiren iş yeri sahibi Ayhan Özser, “Altyapı yetersizliğinden dolayı dükkanları su bastı. Özellikle alt katları. Yaklaşık 8-9 adet su basan mağaza var. Hem ön tarafta ana caddeden hem de alt katta yetersizlikten dolayı su bastı. Buranın daha önce de böyle bir sıkıntısı vardı, halletmişlerdi fakat birkaç gün önce yapmur suyundan dolayı yine yolda tıkanıklık oldu. Açtık denildi fakat tekrar yağmur yağınca bizim dükkanlara su geldi. Tahmini olarak 30-40 bin TL masrafımız var” ifadelerine yer verdi.

Oğuzhan Halil Özbek - Mert Cerrahoğlu - Hakan Karaduman - Ali Nargüner- İbrahim Çakmak



