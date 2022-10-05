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Başkent'te yolcu minibüsünde zurnalı yolculuk

Başkent'te yolcu minibüsünde zurnalı yolculuk
Başkent'te yolcu minibüsünde zurnalı yolculuk

Ankara’da bir yolcu minibüsünde zurna eşliğinde yapılan yolculuk renkli görüntüler ortaya çıkarttı.

Başkent'te yolcu minibüsünde zurnalı yolculuk - Tıkla İzle

Ankara'da sabah saatlerinde Ostim istikametine giden yolcu minibüsünde bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler görenleri gülümsetti. Minibüsteki bir vatandaşın kayda aldığı görüntülerde şoförün zurna çalan kişiye para attığı anlar yer aldı. Minibüs şoförü yolculuğuna devam ederken zurna çalan adamla birlikte ona eşlik ederek şarkı söyledi.

Yunus Emre Aytekin - İbrahim Çakmak



 

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