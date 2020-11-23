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Başkent'te zehir tacirlerine darbe

Başkent'te zehir tacirlerine darbe
Başkent'te zehir tacirlerine darbe

Ankara'nın Polatlı ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında, başta sokak satıcıları olmak üzere, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan Yunus ekipleri, tek seferde en yüksek miktardaki kimyasal içerikli uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadelede operasyonlara hız verdi. Ekipler, uyuşturucu madde tüketimi, satışı ve imalatının engellenmesi adına yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda, Ankara'dan Polatlı'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığını belirledikleri bir aracı durdurdu.

Sürücü I.A'nın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, 80 gram metamfetamin, 1 miktar esrar, 1 miktar kokain, uranyum içerikli narkotik madde, 1 adet anahtar şeklinde hassas tartı, 1 adet ruhsatsız silah ve uyuşturucu düzenekleri ele geçirildi.

Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunus) ekiplerinin yaptığı tek operasyonda ele geçirilenen yüksek miktardaki kimyasal içerikli uyuşturucu madde olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan I.A.'nın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Bedri Sinan Taşpınar
 

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