Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 288 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başkentte zehir tacirlerine operasyon gerçekleştirdi. 10-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 288 kişiden 34'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, operasyonlarda şahısların adreslerine yapılan aramalarda, 3 bin 600 gram esrar, bin 500 gram eroin, 880 gram metamfetamin, 290 gram bonzai ve 6 bin 200 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

Oğuzhan Halil Özbek - Ali Nargüner



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