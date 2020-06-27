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Başkentte zincirleme kaza; 4 araç birbirine girdi

Başkentte zincirleme kaza; 4 araç birbirine girdi
Başkentte zincirleme kaza; 4 araç birbirine girdi

Başkentte Esenboğa Havalimanı yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında korkulan olmadı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Zincirleme kaza, Ankara'nın Altındağ ilçesi sınırlarında bulunan Havalimanı yolu istikametinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Kazada 4 araç birbirine girdi ilk belirlemelere göre araçta bulunan sürücü ve yolculardan yaralanan olmadı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Havaalanı yolu istikametinde yoğun bir trafik oluştu. Kaza yerine gelen trafik polisleri trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kazaya karışan araç sürücüleri kaza tespit tutanağı tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yürür vaziyette olamayan iki araç ise çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Sıkışan trafik ise bir süre sonra normale döndü.

İrfan Çalışkan - Bayram Türüdü

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