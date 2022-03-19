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Başkentteki oto hırsızlık olayları 5 yılda yüzde 93 azaldı

Başkentteki oto hırsızlık olayları 5 yılda yüzde 93 azaldı
Başkentteki oto hırsızlık olayları 5 yılda yüzde 93 azaldı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, yapılan başarılı çalışmalar neticesinde oto hırsızlık olaylarının son 5 yılda yüzde 93 oranında azaldığını duyurdu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde alınan tedbirler ve başarılı operasyonlar neticesinde oto hırsızlık olaylarının son 5 yılda yüzde 93 oranında azaldığını belirtti. Konuyla ilgili yayımlanan videoda ise yıllara göre gerçekleştirilen oto hırsızlık verileri yer aldı. Verileri göre 2017 yılında 3 bin 439 hırsızlık olayı gerçekleşirken bu sayının, 2018'de bin 246, 2019'da 494, 2020'de 362, 2021 de ise 217'ye gerilediği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise “Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak son 5 yılda almış olduğumuz önleyici tedbirler ile suç ve suçlularla mücadelede yürütülen başarılı çalışma ve operasyonlarımız rakamlara da yansıdı. İlimizde oto hırsızlığı olayları yüzde 93 azaldı” ifadelerine yer verildi.

Ali Nargüner

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