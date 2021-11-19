İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkent'teki patlama anı kamerada

Başkent'teki patlama anı kamerada
Başkent'teki patlama anı kamerada

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda 1’i çocuk 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3’ü ağır 4 kişinin de yaralandığı patlama, bir pastanenin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Başkent'teki patlama anı kamerada - Tıkla İzle

Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde dün gece saat 22.26'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi.

Patlama sesini duyan komşular polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri patlama sonrasında apartmanda göçük olduğunu tespit ederken, çok sayıda AFAD, ANDA, UMKE ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri Muhammed Kahtan (35), Melek Kahtan (2), Useme Kahtan (5), Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15) ve Zine Abdülkerim El Vahap'ı (25) göçük altından çıkardı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammed Kahtan ve kızı Melek Kahtan kurtarılamazken, vücutlarında kısmen yanıklar olan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Patlama anı ise binanın karşısında bulunan bir pastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ali Nargüner - Sadettin Aliusta - Ömer Faruk Karataş
 

İLGİLİ HABER
Ankaradaki patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı Ankara’daki patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
İLGİLİ HABER
Ankaranın Keçiören ilçesindeki patlamanın mutfak tüpünden kaynaklı olduğu belirlendi Ankara’nın Keçiören ilçesindeki patlamanın mutfak tüpünden kaynaklı olduğu belirlendi
İLGİLİ HABER
Ankarada bir apartmanda meydana gelen patlamada, 3ü ağır 4 kişi yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti Ankara’da bir apartmanda meydana gelen patlamada, 3’ü ağır 4 kişi yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.