Başkentteki silahlı kuyumcu soygunu girişimi kamerada

Olay, Mamak ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Yanında getirdiği silahı dükkan çalışanı Nuh Uluyol'a doğrultan M. K., cebinden çıkarttığı poşete altınların doldurulması istedi. Saldırgan şahsa kendisini tanıdığını belirten ve elinde daha önceki soygun girişimlerine ait güvenlik kameralarının bulunduğu ve söyleyen Uluyol, M. K.'yı bu yöntemle ikna ederek soygun girişiminden vazgeçirtti. Uluyol'un iknası sonucu dükkandan çıkarak gözden kaybolan M. K' nin uyuşturucu etkisinde altında olduğu ileri sürüldü. Saldırganın şahsın soygun girişimini anındaki sakin tavırları ise dikkat çekti. Yaşanan korku dolu o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ve M.K'ının yakalanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Kuyumcu Nuh Uluyol ise yaşadığı dehşet verici o anları anlattı.

"Uyuşturucu çektiği belliydi"

Saldırganı sesinden tanıdığını belirten Nuh Uluyol, "Daha önce de gelen birisiydi. Silah çekti. Gün içerisinde de daha önce gelerek fiyat sormuştu. Daha sonra tekrar geldi. Silahı gördüm. Konuşmaya başlayınca sesinden tanıdım. 'Doldur poşeti' dedi. Ben de 'Seni sesinden tanıyorum. Daha önce de geldin, kamera kaydın var. Çek git' dedim. Tereddüt etti biraz. Belli ki uyuşturucu almıştı. Bir şey yapamayacağını anlaması üzerine ve benim ikna çalışmalarımın ardından çıktı gitti. Ekim ayında da gelmişti. Bir şey almadan gitti. Bugün de önce geldi fiyat sordu sonra da geldi silah çekti. Ben altın bozduracak sandım. Çıkarttığı poşetten altın çıkaracak diye bekliyordum. Uyuşturucu çektiği belliydi titriyordu çünkü. O arada da ben bir el hareketimle butona bastım. Polis ekipleri geldi. Allah'a şükür bir sıkıntı yok" dedi.

"Bu konuyla ilgili bir çalışma yapılırsa sektörümüze fazla hırsızlık teşebbüsü olamaz"

Bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması için talepte bulunan Uluyol' "Ben bu işi 14 senedir yapıyorum. Kuyumcu olduğuma dair ustalık belgem var. Kuyumcu da çalışan ne kadar çok kişiye silah ruhsatı verilirse hem devlete bir gelir imkanı olur hem de kuyumcularda silah olduğunu bilen hırsızlar bu olaylara teşebbüs edemez. Bu şekilde çok rahat teşebbüs ediyorlar. Bu konuyla ilgili bir çalışma yapılırsa sektörümüze fazla hırsızlık teşebbüsü olamaz" şeklinde konuştu.



Ali Nargüner - Yunus Özkan



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