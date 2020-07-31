Başkent'ten kadına şiddete karşı yükselen yanıt, turuncu maske

Uluslararası Demokrasi Enstitüsü'nün haziran ayında düzenlenen “Covid-19 Kadın Liderler Buluşuyor Zirvesi”ne dünya belediyeleri ile birlikte katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddet konusunda “Turuncu Maske” projesiyle farkındalık kampanyasını kazanan belediyelerden biri oldu.

"Kadına Şiddete Hayır" kampanyasına destek vermek amacıyla Kadın Danışma Merkezi tarafından yürütülen turuncu maske projesi ile dünyanın dikkatini çeken Büyükşehir Belediyesi, maskelerin üretiminde de kadın terzilerle çalıştı.

Kadın elinden çıkan maskeler

Pandemi sürecinde işsiz kalan terziler için Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi'nde kurulan atölyede istihdam edilen kadın terziler tarafından dikilen turuncu maskeler, Başkent'te erkek vatandaşlara dağıtıldı. Kuzey Yıldızı Maske Atölyesinde turuncu maskeleri diken terzi Filiz Dügeroğlu, “Kadına şiddete karşı farkındalık olsun diye turuncu maske üretiyoruz. Türkiye'de kadına şiddet çok fazla ve artık dursun istiyoruz. Şiddete hayır diyoruz” sözleriyle paylaştı. Şiddet gören kadınlara destek olmak istediklerini söyleyen Songül Coşkun adlı bir diğer terzi de, “Şiddet gören kadınlara destek olmak amacıyla bu maskeleri dikiyoruz. Her zaman onların yanındayız. Şiddete kesinlikle hayır diyoruz” dedi.

Farkındalık için erkekler de destek veriyor

Başkent'te toplumsal farkındalık sağlamak amacıyla “kadına şiddete hayır” demek için üretilen 5 bin adet turuncu maske dağıtımına Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle Belediye Meclis üyesi Lale Bektaş da katılarak destek verdi. Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanında Kadın Danışma Merkezi çalışanları tarafından dağıtılan turuncu maskeleri takan erkek vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin farkındalık kampanyasına katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Utku Şimşek

