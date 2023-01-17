Basketbol Şampiyonlar Ligi: Bahçeşehir Koleji: 87 - Filou Oostende: 81

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Luis Castillo (İspanya), Wojciech Liszka (Polonya)
Bahçeşhir Koleji: Kartal Özmızrak, Muhammed Baygül 8, Jamar Smith 18, Jerry Boutsiele 20, Berkay Candan 2, Lanhston Hall 9, Emir Gökalp, Yiğit Arslan 18, Hadi Özdemir 4, Jaka Blazic 5, James Gist 3
Başantrenör: Erhan Ernak
Filou Oostende: Tyree 22, Bleijenbergh 20, Barcello 10, Braranovic, Gillet 9, Buysse, Keye de Vries 9, Buysschaert 3, Thurman 8, Troisfontaines
Başantrenör: Dario Gjergja
1. Periyot: 22-12 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 35-29 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 47-47
Normal süre: 75-75
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