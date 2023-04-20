Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, Malaga'da yapılacak

2022-23 BCL şampiyonunu belirleyecek etkinlikte 12-14 Mayıs tarihlerinde, ev sahibi Unicaja, Almanya'dan Telekom Baskets Bonn, İsrail'den Hapoel Bank Yahav Jerusalem ve İspanya'dan Lenovo Tenerife takımları mücadele edecek. Turnuvanın yarı final karşılaşmaları 12 Mayıs Cuma günü, final ve üçüncülük maçı ise 14 Mayıs Pazar günü oynanacak. Dörtlü Final kura çekimi 25 Nisan Salı günü Malaga'da yapılacak.

BCL CEO'su Patrick Comninos, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dörtlü Final'e yaklaşırken, ev sahibi adaylarından büyük bir ilgi gördük ve bu da bu etkinliğin organizasyona olan ilginin sürekli büyüdüğünü açık bir şekilde göstermektedir. Her biri etkinliğe ev sahipliği yapmak için mükemmel koşullar sağlayan birkaç kulüpten somut taahhüt aldık. Ancak nihayetinde, 2023 BCL Dörtlü Finali'nin başarılı bir etkinlik olacağını garanti etmenin ötesine geçen Malaga'yı seçtik. Malaga ve Unicaja'yı seçtik çünkü taraftarların bağlılıkları, coşkuları ve takımlarına olan yakınlıklarından dolayı. Bizi, enerjilerinin 2023 Dörtlü Final'i şehir, bölge ve yerel toplum üzerinde yenilmez bir iz bırakan bir tür eski olaya dönüştüreceğine ikna ettiler" dedi.

Turnuva 11 bin 300 kişilik oturma kapasitesine sahip ve ev sahibi Unicaja'nın iç saha maçlarını oynadığı, güney İspanya'nın en büyük kapalı çok amaçlı spor salonu olan Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena'da gerçekleşecek.

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