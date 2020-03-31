Basketbol Şampiyonlar Ligi, eylül sonunda sekizli final planlıyor

BCL'nin 30 Mart Pazartesi günü video konferans yoluyla gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında BCL; oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla, Mart-Mayıs 2020 arasında oynanması planlanmış olan ancak oynanamayan tüm maçları Eylül sonu/Ekim 2020 başına erteleme kararı aldı.

BCL Yönetim Kurulu, koronavirüs salgını ve turnuvalar üzerindeki etkisi ile ilgili devam eden durumu kapsamlı bir şekilde tartıştı ve 12 Mart tarihinde alınan ve 26-27 Mart 2020 tarihlerinde FIBA Merkez Kurulu tarafından onaylanan karar uyarınca, BCL sezonunun FIBA'nın tüm müsabakalarının askıya alınması kararını kaldırması durumunda devam etmesi için aşağıdaki maddeleri ön koşullar olarak belirledi:

- Oyuncuların, antrenörlerin, görevlilerin ve taraftarların sağlığını korumak ve güvenliğini garanti etmek için: spor faaliyetlerine, bu sezona devam eden takımların ülkelerinin ilgili kamu makamları tarafından izin verilmiş olması;

- Adil rekabeti korumak için: spor aktivitelerinin devam etmesine izin verildiğinde, oyuncuların yeterli antrenman süresine sahip olması;

- Maçların operasyonlarının uygun şekilde organize edilmesi için: yurt dışı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması;

- Oyuncular, taraftarlar ve ortaklar için en iyi koşulları sağlamak amacıyla: BCL şampiyonunun belirleneceği zirve etkinliğinin taraftarların katılımı ile düzenlenmesi.

BCL sezonunun tamamlanması için yukarıdaki koşulların makul bir şekilde karşılanamayacağı göz önüne alındığında, BCL Yönetim Kurulu oy birliğiyle, 2019-20 sezonunu Sekizli Final ile devam ettirerek sonuçlandırma kararı aldığını açıkladı. Sekizli Finalin, 30 Eylül-4 Ekim 2020 tarihlerinde tek maçlı eleme usulüne göre oynanması planlandı.

Etkinliğin ev sahibi ve yeri ile turnuvaya ilişkin diğer ayrıntılar daha sonra duyurulacak.

Son 16 Turu'nun tamamlanması için oynanması gereken iki maç (JDA Dijon ile Nizhny Novgorod ve Iberostar Tenerife ve Filou Oostende maçları), teyit edilecek bir tarihte Sekizli Final öncesinde oynanacak. Konu ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak.