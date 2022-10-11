Basketbol Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Nef: 86 - Legia Warszawa: 71

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maça Dee Bost, Braian Angola-Rodas, Göksenin Köksal, Angelo Caloiaro ve Mahir Ağva beşlisiyle başlayan Galatasaray'da 5 isim çift haneli sayı üretti.

Dee Bost 15 sayı, 11 asist ve 3 top çalma performansıyla galibiyetin mimarlarından olurken Angelo Caloiaro 22 sayısıyla en skoreri oldu. Mahir Ağva 13 sayı, 3 ribaunt ve 4 top çalma ile katkı verdi. Dylan Ennis 11 sayı, 5 ribaunt; Sadık Kabaca ise 10 sayı, 8 ribauntla maçı tamamladı.

Dengede başlayan mücadelede ilk çeyreğin yarı dilimi 12-11 dengede geçerken ikili oyunlarla sayılar bulan Mahir Ağva'nın boyalı alandaki etkili oyunu dikkat çekti. Dee Bost'un üst üste iki üçlüğüyle rakibin sayılarına karşılık veren Galatasaray Nef, ilk periyodu 22-20 önde geçti. Sarı-kırmızılılar savunmada iyi bir performans sergilerken 4-0'lık seriyle girdiği moladan sonra seriyi 9-0'a çıkardı. Kalan bölümde Legia, Myka'nın çember altındaki etkinliği ve Mc Callum'un üçlüğüyle karşılık verirken, ilk yarı 49-39 Legia üstünlüğüyle sona erdi. 3. Periyotta Caloiaro'nun üst üste 8 sayı bulması ve Berzins'in son saniye basketiyle final periyoduna 63-63 eşitlikle girildi.

Son çeyrekte, Sadık Kabaca'nın ardından Dylan Ennis'in üst üste üçlükleriyle 11-2'lik başlangıç yapan ve sayısal üstünlüğü eline alan sarı-kırmızılılar, son üç dakikaya çift haneli farkla girdi. Galatasaray Nef, rakibin farkı 5'e indirmesinden sonra Sadık ve Dee Bost'un üçlükleriyle maçı kopararak mücadeleyi 86-71 kazandı.

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