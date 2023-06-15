Basketbol Süper Ligi: A. Efes: 85 - Pınar Karşıyaka: 68

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı
A. Efes: Shane Larkin 18, Doğuş Balbay, Elijah Bryant 23, Erten Gazi 3, Will Clyburn 5, Furkan Haltalı 2, Mehmet Efe Demirel, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer, Tibor Pleiss 4, Vasilije Micic 10, Amath M'Baye 20
Başantrenör: Ergin Ataman
Pınar Karşıyaka: Errick McCollum 16, Ali Efe Barış, Berkan Durmaz, Thomas Akyazılı 6, Deniz Kılıçlı, Efe Ergi Tırpancı, Mindaugas Kuzminskas 11, Braian Angola 5, Angel Delgado 5, Vittorio Brown 16, Mert Celep, Kenan Sipahi 9
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 21-16 (A. Efes lehine)
Devre: 43-35 (A. Efes lehine)
3. Periyot: 58-54 (A. Efes lehine)
Yunus Emre Öztaş
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