Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 62 - TOFAŞ: 83

Salon: Enka Spor
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Aslanoğlu, Musa Kazım Çetin
Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray 3, Ege Arar 6, Sarunas Vasiliauskas 15, Thomas Wimbush 15, Ian Hummer 7, Yiğitcan Turna 2, Deniz Çelen 4, Stephen Zack 6, Canberk Kus 2, Boran Güler 2
Başantrenör: Kestutis Kemzura
TOFAŞ: Tarik Phillip 16, Berkan Durmaz 6, Muhsin Yaşar 7, Tomislav Zubcic 11 , Martin Akoon Purcell 17, Semaj Rakim Christon 9, Mert Konuk, Jeremy Byron Jerome Simmons 5, Berk İbrahim Uğurlu 8, Ali İlhan Demir 4, Bora Satır
Başantrenör: Hakan Demir
1. Periyot: 20-19 (Aliağa Petkim lehine)
Devre: 37-34 (Aliağa Petkim lehine)
3. Periyot: 47-59 (TOFAŞ lehine)
İsmail Hakkı Ergün