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Basketbol Süper Ligi : Bahçeşehir Koleji: 71 - Aliağa Petkimspor: 61

Basketbol Süper Ligi : Bahçeşehir Koleji: 71 - Aliağa Petkimspor: 61
Basketbol Süper Ligi : Bahçeşehir Koleji: 71 - Aliağa Petkimspor: 61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Bahçeşehir Koleji evinde Aliağa Petkimspor’u 71-61 mağlup etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar

Bahçeşehir Koleji: Kasey Juwan Shepherd 9, Kartal Özmızrak 14, Muhammed Mustafa Baygül 8, Yiğit Arslan 9, James Clough Gist 11, Jamar Desean Smıth 4, Jerry Franck Boutsiele 10, Berkay Candan 6

Başantrenör: Erhan Ernak

Aliağa Petkim Spor: Ege Arar 4, Omar Morgan Prewitt 12, İsmail Cem Ulusoy 6, Kenny Fred Chery 21, Tai Jack Webster 4, Jeremy Byron Jerome Simmons 11, Peyton James Aldridge 3,

Başantrenör: Burak Gören

1. Periyot: 22-11 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Devre: 38-29 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 49-42 (Bahçeşehir Koleji lehine)

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