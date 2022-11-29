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Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Emlakjet: 72 - Fenerbahçe Beko: 81

Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Emlakjet: 72 - Fenerbahçe Beko: 81
Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Emlakjet: 72 - Fenerbahçe Beko: 81

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi altıncı haftadan erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 81-72 galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü.

 

Salon: BJK Emlakjet
Beşiktaş Emlakjet: Celoman 7, Jordan Usher, Okben Ulubay 7, Gediminas Orelik 12, Burak Can Yıldızlı 17, Matthew Mooney 7, Mccormack 9
Başantrenör: Ahmet Dursun Kandemir
Fenerbahçe Beko: İsmet Akpınar 23, Metecan Birsen, Nick Calathes 4, Nigel Hayes-Davis 5, Johnathan Motley 19, Şehmus Hazer 13, Carsen Edwards 4, Samet Geyik 2, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberoviç, Devin Booker 5
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 20-31 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 40-53 (Devre)
3. Periyot: 57-65 (Fenerbahçe Beko lehine)

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