Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 60 - Beşiktaş: 77

Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak
Konyaspor: Sulaimon 12, Perez 14, Erkin Şenel, Morgan 13, Eddie 15, Sinan Sağlam 4, Murat Göktaş, Mert Gizir, Coleman 2, Ramazan Tekin
Başantrenör: Sinan Çambel
Beşiktaş: Whitehead 9, Usher 19, Cartwright 15, Can Yıldızlı 12, McCormack 8, Ömer Can İlyasoğlu 5, Okben Ulubay 2, Egemen Güven 2, Samet Yiğitoğlu, Sokolowski 5
Başantrenör: Igor Milicic
1. periyot: 18 - 8 (Beşiktaş lehine)
Devre: 31 - 22 (Beşiktaş lehine)
3. periyot: 57 - 43 (Beşiktaş lehine)
Arda Akın Akkoca
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