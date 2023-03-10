İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 75 - Türk Telekom: 84

Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 75 - Türk Telekom: 84
Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 75 - Türk Telekom: 84

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Türk Telekom’u ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 84-75’lik skorla mağlup ayrıldı.

Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Tolga Edis

Konyaspor: Sinan Sağlam 7, Sulaımon 12, Perez 8, Eddie 20, Schıllıng 11, Nikolov, Mert Giriz 3, Erkin Şenel, Ramazan Tekin, Badzim 14

Başantrenör: Sinan Çambel

Türk Telekom: Rıdvan Öncel 9, Berk Demir 8, Grant 8, Bouteille 16, Jones 20, Boran Güler,Semih Erden, Batuhan Acar 1, Taylor 5, Erkan Yılmaz 6, Sestina 11

Başantrenör: Erdem Can

1.periyot: 22-20 (Türk Telekom lehine)

Devre: 48-33 (Türk Telekom lehine)

2. periyot: 62-55 (Türk Telekom lehine)

5 faulle oyundan çıkan: Bouteille (Türk Telekom)

Arda Akın Akkoca

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.