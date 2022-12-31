Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 76 - Galatasaray Nef: 73

Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan
Konyaspor: Perez 14, Erkin Şenel 3, Badzim 6, Morgan 26, Eddie 14, Sulaimon 11, Sinan Sağlam 2, Ramazan Tekin, Murat Göktaş
Başantrenör: Sinan Çambel
Galatasaray: Bost 6, Sadık Kabaca 7, Mahir Ağva 4, Ennis 8, Göksenin Köksal 6, McGee 23, Emre Sonsırma 3, Caloiaro 12, Floyd 3, Muhaymin Mustafa 1
Başantrenör: Andreas Pistiolis
1. periyot: 23-19 (Galatasaray lehine)
Devre: 42-36 (Galatasaray lehine)
3. periyot: 53-51 (Galatasaray lehine)
Enver Furkan Çelebioğlu - Arda Akın Akkoca
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