Basketbol Süper Ligi: OGM Ormanspor: 72 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 80

Salon: Ankara Arena
Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Semih Vural
OGM Ormanspor: Kloof 5, Kikanovic 17, James 1, Cevher Özer 10, Warren 26, Mert Alemdar, Caner Ercan, Kadir Bayram, Babic 10, Dorukhan Engindeniz 3
Başantrenör: Korhan Aydanarığ
Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 12, Ömer Utku Al 1, Mckissic 19, Oğuz Savaş 6, Durisic 7, Sebahattin Can Göndür, İsmet Akpınar 19, Samet Geyik 14, Burak Can Yıldızlı 2, Ege Cem Sun
Başantrenör: Burak Bıyıktay
1. Periyot: 26-20 (OGM Ormanspor lehine)
Devre: 43-45 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 58-67 (Beşiktaş lehine)
Yunus Emre Kartal