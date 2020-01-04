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Basketbol Süper Ligi: OGM Ormanspor: 72 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 80

Basketbol Süper Ligi: OGM Ormanspor: 72 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 80
Basketbol Süper Ligi: OGM Ormanspor: 72 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 80

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi’n 15. haftasında OGM Ormanspor, Beşiktaş Sompo Sigorta’ya 80-72 mağlup oldu.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Semih Vural

OGM Ormanspor: Kloof 5, Kikanovic 17, James 1, Cevher Özer 10, Warren 26, Mert Alemdar, Caner Ercan, Kadir Bayram, Babic 10, Dorukhan Engindeniz 3

Başantrenör: Korhan Aydanarığ

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 12, Ömer Utku Al 1, Mckissic 19, Oğuz Savaş 6, Durisic 7, Sebahattin Can Göndür, İsmet Akpınar 19, Samet Geyik 14, Burak Can Yıldızlı 2, Ege Cem Sun

Başantrenör: Burak Bıyıktay

1. Periyot: 26-20 (OGM Ormanspor lehine)
Devre: 43-45 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 58-67 (Beşiktaş lehine)

Yunus Emre Kartal

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