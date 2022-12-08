Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı yarın, 10 Aralık Cumartesi, 11 Aralık Pazar ve 12 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek. Hafta Tofaş ile Merkezefendi Belediyesi Basket arasında pazartesi günü oynanacak müsabaka ile sona erecek.
Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta programı şöyle:
Yarın
- 19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Darüşşafaka
10 Aralık Cumartesi
- 13.00 Büyükçekmece Basketbol - Bahçeşehir Koleji
- 15.30 Konyaspor Basketbol - Frutti Extra Bursaspor
- 18.00 Pınar Karşıyaka - Aliağa Petkim Spor
11 Aralık Pazar
- 13.00 Galatasaray Nef - Gaziantep Basketbol
- 15.30 Fenerbahçe - Türk Telekom
- 18.00 Beşiktaş - Efes
12 Aralık Pazartesi
- 19.00 Tofaş - Merkezefendi Belediyesi Basket
Oğuzhan Ort
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