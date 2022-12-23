Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın, 25 Aralık Pazar ve 26 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde yarın Beşiktaş - Darüşşafaka karşı karşıya gelecek. Bu hafta derbide Fenerbahçe ile A. Efes pazartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.
Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta programı şöyle:
Yarın
- 13.00 Beşiktaş - Darüşşafaka
- 15.30 Galatasaray - Türk Telekom
- 18.00 Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor
- 20.30 Gaziantep Basketbol - Merkezefendi Belediyesi Basketbol
25 Aralık Pazar
- 13.00 Konyaspor Basketbol - Büyükçekmece Basketbol
- 15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bahçeşehir Koleji
- 18.00 Tofaş - Aliağa Petkim Spor
26 Aralık Pazartesi
- 19.00 Fenerbahçe - A. Efes
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