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Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı

Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı
Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta yarın oynanacak Beşiktaş - Darüşşafaka karşılaşması ile başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın, 25 Aralık Pazar ve 26 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde yarın Beşiktaş - Darüşşafaka karşı karşıya gelecek. Bu hafta derbide Fenerbahçe ile A. Efes pazartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta programı şöyle:

Yarın

  • 13.00 Beşiktaş - Darüşşafaka
  • 15.30 Galatasaray - Türk Telekom
  • 18.00 Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor
  • 20.30 Gaziantep Basketbol - Merkezefendi Belediyesi Basketbol

25 Aralık Pazar

  • 13.00 Konyaspor Basketbol - Büyükçekmece Basketbol
  • 15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bahçeşehir Koleji
  • 18.00 Tofaş - Aliağa Petkim Spor

26 Aralık Pazartesi

  • 19.00 Fenerbahçe - A. Efes

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