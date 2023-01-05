Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta heyecanı yarın oynanacak Manisa Büyükşehir Belediyespor - Konyaspor Basketbol mücadelesiyle başlayacak. Fenerbahçe, cumartesi günü Darüşşafaka'yı konuk edecekken, Galatasaray ise haftanın kapanış maçında pazartesi günü Merkezefendi Belediyesi Basket ile oynayacak.
Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın programı şu şekilde:
Yarın
19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Konyaspor Basketbol
7 Ocak Cumartesi
13.00 Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji
15.30 TOFAŞ - Frutti Extra Bursaspor
18.00 Fenerbahçe - Darüşşafaka
8 Ocak Pazar
13.00 Pınar Karşıyaka - Onvo Büyükçekmece Basketbol
15.30 Gaziantep Basketbol - Aliağa Petkimspor
18.00 Türk Telekom - A.Efes
9 Ocak Pazartesi
19.00 Galatasaray - Merkezefendi Belediyesi Basket
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