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Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta heyecanı

Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta heyecanı
Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta yarın oynanacak Manisa Büyükşehir Belediyespor - Konyaspor Basketbol maçıyla başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta heyecanı yarın oynanacak Manisa Büyükşehir Belediyespor - Konyaspor Basketbol mücadelesiyle başlayacak. Fenerbahçe, cumartesi günü Darüşşafaka'yı konuk edecekken, Galatasaray ise haftanın kapanış maçında pazartesi günü Merkezefendi Belediyesi Basket ile oynayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın programı şu şekilde:

Yarın

19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Konyaspor Basketbol

7 Ocak Cumartesi

13.00 Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji
15.30 TOFAŞ - Frutti Extra Bursaspor
18.00 Fenerbahçe - Darüşşafaka

8 Ocak Pazar

13.00 Pınar Karşıyaka - Onvo Büyükçekmece Basketbol
15.30 Gaziantep Basketbol - Aliağa Petkimspor
18.00 Türk Telekom - A.Efes

9 Ocak Pazartesi

19.00 Galatasaray - Merkezefendi Belediyesi Basket

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