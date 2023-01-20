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Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta heyecanı başlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta heyecanı başlıyor
Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 16. hafta heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın açılış müsabakasında Konyaspor Basketbol ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın

13:00 Konyaspor Basketbol - Beşiktaş
15:30 Manisa Büyükşehir Belediye Spor - Pınar Karşıyaka
18:00 Darüşşafaka - Türk Telekom

22 Ocak Pazar

13:00 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko
15:30 Büyükçekmece Basketbol - Tofaş
18:00 Bursaspor - Gaziantep Basketbol
20:30 Galatasaray - A. Efes

23 Ocak Pazartesi

19:00 Aliağa Petkim Spor - Merkezefendi Belediyesi Basket

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