Basketbolculardan çocuk hastalara anlamlı ziyaret

Galatasaray Doğa Sigorta takımından Caner Erdeniz, Göksenin Köksal, Beşiktaş Sompo Japan takımından Erkan Veyseloğlu, Ömer Utku Al ve Darüşşafaka Tekfen takımından Berk Demir ve Emircan Koşut, Bahçelievler Memorial Hastanesi'nin pediatri bölümü ve onkoloji bölümünde tedavi gören çocuk hastalara moral ziyaretin bulundu. Ziyaret esnasında çocuklarla oyun oynayan ve onlarla sohbet eden basketbolcular, çocukların tedavileri ile ilgili olarak da doktorlardan bilgi aldı. Ziyarette çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilen basketbolcular, çocukları hediyeleri ile sevindirdi.

Basketbolcular ziyaret ilgili şöyle konuştu:

Göksenin Köksal, ''Buraya Darüşşafaka'dan, Beşiktaş'tan ve Galatasaray olarak kardeşlerimize moral amaçlı geldik. İdman ve maçlardan mümkün olduğunca boşluk bulabileceğimiz sürece inşallah gelmeye devam edeceğiz. Kardeşlerimize hediyeler verdik, fotoğraflar çekildik. Güzel bir organizasyon, inşallah daha fazla buraya geleceğiz''.

Ömer Utku Al, ''Buradaki küçük kardeşlerimizin güler yüzünü gördükçe bizim de yüzümüz gülemeye başladı. Zamanımız oldukça elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Küçük kardeşlerimizi ziyaret ederek hediyelerimiz verdik''.

Emircan Koşut, ''Onların yüzlerine biraz gülümseme koyabildiysek ne mutlu bize. Beşiktaş, Galatasaray ve Darüşşafaka'dan arkadaşlarımızla buraya bunun için geldik. İyi bir ortam vardı. Herkes neşeliydi, bizde o yüzden sevinçliyiz. Fırsatımız oldukça ziyaretlere gelmeyi çok isteriz''.

Berk Demir, ''Böyle güzel bir organizasyonda bulunmak çok keyifli ve mutluluk vericiydi. Küçük kardeşlerimizin mutluluklarına ortak olduk. Umarım fırsat buldukça sık sık geliriz, tekrardan onlar mutluluklarını paylaşmak isteriz. Çok güzel bir organizasyondu. Hepimiz burada olmaktan mutluyuz''.

Erkan Veyseloğlu, ''Onlar bizim geleceğimiz, benim de bir kızım var. Hayatımızı onlar için yaşıyoruz. Buradaki çocuk hastalar biraz moral desteği sağladıysak ne mutlu bize. Umarım en yakın zamanda sağlıklarına kavuşurlar ve güzel güzel oyunlarını oynarlar''.