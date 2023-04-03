Basketbolda derbinin kazananı Fenerbahçe

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Murat Ciner
Fenerbahçe Beko: Nick Calathes 5, İsmet Akpınar 9, Dyshawn Pierre 15, Nigel Hayes-Davis 2, Johnathan Motley 14, Şehmus Hazer 11, Melih Mahmutoğlu 11, Tarık Biberoviç 10, Marko Guduric 2
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
Galatasaray Nef: Daron Russell 7, Tyrus McGee 11, Göksenin Köksal, Angelo Caloiaro 7, Mahir Ağva 2, Sedat Ali Karagülle, Sadık Emir Kabaca 13, Dusan Ristic 8, Dylan McIntyre 6, Muhaymin Mustafa 10
Başantrenör: Andreas Pistiolis
1. Periyot: 24-13 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 47-25 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 63-45 (Fenerbahçe Beko lehine)
İsmail Yasin Akçın
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