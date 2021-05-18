Basketbolda milli takımın Olimpiyat Elemeleri aday kadrosu açıklandı

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde 29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında mücadele edecek Türkiye A Erkek Milli Takım'ın 29 kişilik aday kadrosu belli oldu.

A Erkek Milli Takım aday kadrosu, 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Milliler Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye'de iki hazırlık maçı yapacak. 17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımı, 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. A Erkek Milli Takımı'na ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımların oyuncuları ve NBA'de forma giyen oyuncular daha sonra dahil olacak. FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ndeki maçlarını Kanada'nın Victoria şehrinde yapacak olan A Erkek Milli Takımı; Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.

Milliler gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımı gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.

Sporcu Kadrosu

Ege Arar - Aliağa Petkim Spor

Sertaç Şanlı - Anadolu Efes

A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes

Tolga Geçim - Anadolu Efes

Deshane Davis Larkin - Anadolu Efes

Erkan Yılmaz - Bahçeşehir Koleji

Şehmus Hazer - Beşiktaş JK Icrypex

Furkan Haltalı - Beşiktaş JK Icrypex

Alperen Şengün - Beşiktaş JK Icrypex

Sadık Emir Kabaca - Beşiktaş JK Icrypex

Berk Demir - Darüşşafaka Tekfen

Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Tekfen

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko

Ömer Can İlyasoğlu - Frutti Extra Bursaspor

Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray

Ayberk Olmaz - Galatasaray

Yiğit Arslan - Galatasaray

Akif Egemen Güven - HDI Sigorta Afyon Belediyesi

J.Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka

Onuralp Bitim - Pınar Karşıyaka

Muhsin Yaşar - Tofaş

Berkan Durmaz - Tofaş

Berk İbrahim Uğurlu - Tofaş

Samet Geyik - Türk Telekom

Cedi Osman - Cleveland Cavaliers / ABD

Ömer Faruk Yurtseven - Miami Heat / ABD

Kartal Özmızrak - Obradoiro CAB / İspanya

Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers / ABD

Ersan İlyasova -Utah Jazz/ ABD