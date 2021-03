Başlarına ne geldiyse hep meraktan

Bursa'da geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, bir kişi, dükkanın önünde duran salıncağa oturup sallanmaya başladı. Salıncağın yana devrilmesi sonucu vatandaş yere düştü. Vatandaş, iş yeri sahibinin gelmesi üzerine yerinden çıkan salıncağı yerine takmak istedi fakat başarılı olamadı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



Aynı salıncak bir hafta sonra bir başka meraklı vatandaşın kabusu oldu. Bu sefer de 20 yaşlarında bir genç ailesiyle birlikte geldiği dükkanın önündeki salıncağa oturmak istedi. Yine aynı şekilde salıncak geriye doğru devrilince genç de bir anda kendisini yerde buldu. Ailesinin telaşla genci yerden kaldırdığı o anlar da iş yerinin kamerasına an be an yansıdı.

Murat Kösle