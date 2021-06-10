Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Akademisyen Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı 6 Haziran günü Nişantaşı'nda parkta oturdukları sırada başörtüleri nedeniyle sözlü saldırıya uğramıştı. Parkta arkadaşlarıyla beraber bulunan Eray Çakın, "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun" demişti. Çakın'ın ayrıca elindeki termos bardakla Neşe Nur Akkaya'yı darp ettiği de iddia edilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Eray Çakın'ın bugün ifadesi alındı. Çakın ifadesinin ardından ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' ile ‘silahla kasten yaralama' suçlarından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

“SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİYLE TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR”

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında “Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan İstanbul'da bir kadına yönelik şiddet vakasıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur.

Başsavcılığımızca, 6 Haziran 2021'de E.Ç., N.N.A. ve Y.F. arasında yaşanan olay sonrasında kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli E.Ç. hakkında 8. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. N.N.A. ve Y.F.'nin 09/06/2021 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadeleri doğrultusunda E.Ç. hakkındaki soruşturma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama ile silahtan sayılan cisimle kasten yaralama suçundan derinleştirilmiştir.

Soruşturma kapsamında, E.Ç.'nin 10/06/2021 tarihinde (bugün) ifadesinin alınmasına müteakip halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama (TCK 216/1) ile silahla kasten yaralama (TCK 86/2, 3-e) suçlarından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Melike İnal