Başörtülü depremzede öğrencinin okula kaydedilmediği iddiası



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kurucusu olduğu ve halen başkanlığını yaptığı Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na (ESBAV) bağlı Özel Çağdaş Okulları'na deprem bölgesinden gelen bir öğrencinin başörtüsü gerekçe gösterilerek alınmadığı iddia edilmişti. Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başörtülü öğrencinin okula kaydının yapılmamasıyla ilgili gerekli idari ve adli işlemlerin başlatıldığını kaydeden Akar, okul müdürünün davranışı nedeniyle üzüntü duyduklarını söyledi.

“Önce aileye kapıyı kapatıyor, sonra ikna etmek için uğraşıyor ve başka bir okula yönlendirmeye kalkışıyor”

İddiaya konu olay hakkında ailenin yaşadıklarını anlatan Eğitim Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar, “Depremzede aile çocuğunu Çağdaş Okullarına yazdırmak için gittiğinde oradaki Okul Müdürü İsmail Samur tarafından çocuğun başörtülü olması gerekçe gösterilerek ‘burada rahat edemezsin, senin gibi burada başörtülü bir öğrenci ya da öğretmen yok' şeklinde ifadesi karşısında öncelikle aile okul müdürünün kendilerine şaka yaptığını zannedercesine bir tavra giriyor. Olayla ilgili ciddiyetin farkına vardıklarında tabi şaşkınlık ve üzgünlük içerisinde kapıdan geri dönmek mecburiyetinde kalıyorlar. Kayıtları yapılmıyor. Okul Müdürü öncelikle aileye kapıyı kapatıyor, sonradan da ikna etmek için uğraşıyor ve öğrenciyi başka bir okula yönlendirmeye kalkışıyor. Aradığı okul müdürüne de ‘sizin okulunuzda başörtülü öğrenci varsa eğer, bu öğrenci sizin oraya gelsin, orada daha rahat eder, kendisi gibi arkadaşları var' şeklinde bir ifadede bulunuyor” diye konuştu.

“Galiba okul müdürünün mevzuata dair bilgisi yok”

Konunun takipçisi olacaklarını bildiren Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Akar şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle şunu üzülerek ifade edeyim, burası Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okul. MEB'e bağlı mevzuatlarla yönetilen bir okul. Ancak galiba okul müdürünün mevzuata dair bilgisi yok. 2012 yılında yayınlanan MEB' bağlı okullardaki öğrencilerin kılık kıyafet yönetmeliğinden haberi yok ki böyle bir davranışa giriyor. Biz bu konuyla ilgili Genel Başkanımız Ali Yalçın eliyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Konuyla ilgili şu anda da zaten gerekli adli ve idari işlemler yapılıyor. Biz de konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Biz hiçbir zaman kişinin kılık kıyafet, düşüncesi ya da başka bir gerekçe göstererek eğitim öğretim hakkının elinden alınmasına rıza gösteremeyiz. Bununla ilgili gereken tepkiyi gösteririz, gösterdik de. Bundan sonraki aşamada da bu çirkin davranışı yapanların kanun nezdinde karşılığı neyse gereken takipte de bulunmaya devam ediyoruz.”

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