Başörtülü kadınlara hakarete 1 yıla kadar hapis istemi

Atatürk Havalimanı'nda başörtülü kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle Bülent Kökoğlu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Başsavcılıkça şüpheli Kökoğlu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan iddianame hazırlandı.

Şüpheli Kökoğlu'nun 28 Mart 2019 tarihinde videoyu kendisinin çektiğini kabul ettiği kaydedilen iddianamede, videoda halkın bir kesiminin dini değerleri nedeniyle alenen aşağıladığı ifade edildi. İddianamede, Kökoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunması nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Kökoğlu'nun duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Öte yandan, Bülent Kökoğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çektiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen videoya ilişkin soruşturma ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.

Melike İnal