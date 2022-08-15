Başpehlivanlar Şile'de er meydanına çıkıyor

Şile Etkinlik Alanı'nda yer alan güreş alanında gerçekleştirilecek olan Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri birbirinden ünlü baş pehlivanları ağırlayacak. Güreş Alanı'nda düzenlenecek olan organizasyona 60 başpehlivan katılırken, farklı boylardan bine yakın güreşçi mücadele edecek.

İlhan Ocaklı: "Hedefimiz geleceğin şampiyonlarını Türkiye'ye kazandırmak"

Türkiye'nin önde gelen sporcuların ağırlandığı Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri'nin her yıl daha da büyük bir ilgiyle izlendiğine dikkat çeken Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, sporu ve sporcuyu destekleyecek yatırımlara devam edeceklerini kaydetti. Başkan Ocaklı, “3 yıldır spor yatırımlarımızı arttırmaya ve desteklemeye devam ediyoruz. 3 bine yakın gencimiz ve çocuğumuzla, 25'e yakın branşta öğrencimize ücretsiz eğitim veriyoruz. Dalga sörfünden, eskrime kadar birçok farklı branşta sporcu yetiştiriyoruz. Mobil araçlarımızla köy köy, mahalle mahalle çocuklarımıza, gençlerimize gidiyor spor yapmalarına olanak sağlıyoruz. Amacımız ve hedefimiz geleceğin şampiyonlarını Türkiye'ye kazandırmak. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri de ata sporumuzu yaşatmak ve genç sporculara destek olmak için çok önem verdiğimiz bir etkinliğimiz. Tüm sporseverleri bekliyoruz” dedi.

Birbirinden yiğit pehlivanların yer alacağı güreşlere tarihi Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Recep Kara, Orhan Okulu, İsmail Koç, Ertuğrul Dağdeviren, Mehmet Yeşilyeşil, Osman Aynur, Fatih Atlı, Fatih Koyuncu, Abdullah Güngör, Serhat Gökmen, Yusuf Can Zeybek, Serhat Balcı, Mecit Yıldırım gibi tanınmış güreşçiler de katılacak.